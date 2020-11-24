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Старенький «Запорожец» подвел угонщика, и он пересел в чужую «семерку»

Старенький «Запорожец» подвел угонщика, и он пересел в чужую «семерку»

Преступник задержан и во всем признался.

Полицейские установили личность мужчины, который вечером 22 ноября угнал автомобиль ЗАЗ-968М 1988 года. Предполагается, что на счету злоумышленника сразу два хищения автомобилей. На «Запорожце» он смог проехать всего несколько сотен метров, после чего бросил и пошел искать другую машину.
 
«Новым предметом посягательства стал ВАЗ-2107. Оба автомобиля были припаркованы во дворах многоквартирных жилых домов и не оборудованы средствами сигнализации. Поэтому злоумышленник смог проникнуть в салон и завести двигатель каждого из транспортных средств, оставаясь незамеченным», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В ходе оперативных мероприятий полицейские изобличили 21-летнего безработного и ранее судимого жителя Привокзального округа. Он признался в двух угонах.
 
По предварительным данным, таким образом мужчина пытался добраться до дома. Автомобили возвращены владельцам, а в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:59 +4
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