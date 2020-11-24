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Безработный житель Кимовска попался на кражах

Безработный житель Кимовска попался на кражах

К своим 18 годам задержанный гражданин уже имеет судимость за аналогичное преступление.

В Кимовске полицейские установили подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий злоумышленник в течение нескольких дней украл магнитолу из машины, стройматериалы из подъезда многоквартирного дома и имущество из котельной.

Стражи порядка довольно быстро смогли установить личность воришки. Им оказался 18-летний безработный ранее судимый местный житель.

В полиции по фактам кражи возбуждены уголовные дела. 


 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:15 +1
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