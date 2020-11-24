Безработный житель Кимовска попался на кражах
К своим 18 годам задержанный гражданин уже имеет судимость за аналогичное преступление.
В Кимовске полицейские установили подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, некий злоумышленник в течение нескольких дней украл магнитолу из машины, стройматериалы из подъезда многоквартирного дома и имущество из котельной.
Стражи порядка довольно быстро смогли установить личность воришки. Им оказался 18-летний безработный ранее судимый местный житель.
В полиции по фактам кражи возбуждены уголовные дела.
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