Безработный житель Кимовска попался на кражах

В Кимовске полицейские установили подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.



По предварительным данным, некий злоумышленник в течение нескольких дней украл магнитолу из машины, стройматериалы из подъезда многоквартирного дома и имущество из котельной.



Стражи порядка довольно быстро смогли установить личность воришки. Им оказался 18-летний безработный ранее судимый местный житель.



В полиции по фактам кражи возбуждены уголовные дела.





