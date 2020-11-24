На Веневском шоссе появились новые остановочные павильоны
Новые остановки обеспечат удобную навигацию жителей ЖК «Баташевский сад», который расположен вдоль Веневского шоссе.
ГК «Владар» и Управление транспорта и дорожного хозяйства завершили установку остановочных павильонов на Веневском шоссе рядом с въездом в ЖК «Баташевский сад».
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Остановочные пункты уже включены в маршруты курсирующего транспорта. Данное транспортное направление обслуживают маршруты автобусов №12, №23, маршрутка №168 до автостанции «Заречье».
Новые остановки обеспечат удобную навигацию жителей ЖК «Баташевский сад», который расположен вдоль Веневского шоссе.