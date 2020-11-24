На Веневском шоссе появились новые остановочные павильоны

ГК «Владар» и Управление транспорта и дорожного хозяйства завершили установку остановочных павильонов на Веневском шоссе рядом с въездом в ЖК «Баташевский сад».

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал распоряжение до 1 декабря установить новые остановки на данном участке дороги.

Застройщик ЖК «Баташевский сад» обеспечил работы по обустройству асфальтированных постаментов с бордюрами. Управлением транспорта и дорожного хозяйства были смонтированы остановочные павильоны. Работы завершились раньше установленного срока.

Остановочные пункты уже включены в маршруты курсирующего транспорта. Данное транспортное направление обслуживают маршруты автобусов №12, №23, маршрутка №168 до автостанции «Заречье».

Новые остановки обеспечат удобную навигацию жителей ЖК «Баташевский сад», который расположен вдоль Веневского шоссе.