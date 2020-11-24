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Безработный туляк воровал детали лифтов

Безработный туляк воровал детали лифтов

Для дальнейшей продажи.

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, некий злоумышленник воровал элементы системы управления лифтами (микропроцессоры, расположенные в системах управления лифтами, которые обычно располагаются на чердаке подъезда около лифтовой шахты). 

Стражи порядка установили личность воришки. Им оказался 24-летний безработный туляк, который планировал перепродать украденные микропроцессоры. В полиции выясняют все детали незаконной деятельности подозреваемого. 

Напомним, прошлой осенью в Туле на кражах в лифте попался подросток. Парень пояснил полицейским, что часть краж совершил из-за желания наказать работодателя, который не отдал ему зарплату. 



 

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 21:07 0
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