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Французская Le Figaro о «тульской метаморфозе»: Почтенный город, избалованный Кремлем

Французская Le Figaro о «тульской метаморфозе»: Почтенный город, избалованный Кремлем

Старейшая французская газета «Фигаро» (Le Figaro) опубликовала репортаж из Тулы.

Журналист газеты Alain Barluet побывал на праздновании 500-летия Тульского кремля и поделился впечатлениями от увиденного.

«Тула вырвалась из серости, — так он начал свой репортаж. — Обустройство набережной реки Упа, восстановление старинных домов в центре города, создание музеев и пешеходных улиц с „модными“ магазинами и ресторанами: Старый город вновь обрел цвета».

Об истории Тулы и ее знаменитом оружии, героизме во время Великой Отечественной, восстановлении кремля и всего исторического центра — полный текст репортажа доступен читателям Le Figaro только по подписке.

«Образцовое обустройство Тулы стало иллюстрацией господствующей в России „вертикали власти“, — приводит цитаты из публикации inosmi. — Дело в том, что ничего этого не получилось бы без прямых связей губернатора Тульской области с Кремлем. 48-летний Алексей Дюмин — генерал, в прошлом второй человек в ГРУ и ФСО, которая обеспечивает безопасность президента. Его даже рассматривали в числе возможных преемников Владимира Путина. После назначения губернатором в 2016 году он представил проект „Ревитализация исторического центра города Тулы“, который был быстро одобрен главой государства. На его реализацию было выделено 4,5 миллиарда рублей, главным образом, из федерального бюджета».

Как и многие другие российские города, Тула сталкивается с серьезными проблемами, прежде всего, тревожным демографическим спадом: население уменьшилось на 65 000 человек за 30 лет… Как бы там ни было, Forbes внес ее в список 10 самых перспективных российских городов.

 
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:31 +4
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