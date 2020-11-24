Семья тульского депутата Сергея Белова извинилась за ДТП с маршруткой
Судя по видео с регистратора, аварию с пострадавшими спровоцировала жена Белова.
Депутат Тульской областной Думы, директор ВГТРК ГТРК «Тула» Сергей Белов опубликовал на своих страничках в социальных сетях сообщения, в которых от лица своей семьи извиняется за ДТП с маршруткой
По его словам, меньше чем через сутки после автоаварии контакты семьи были у медиков и сотрудников правоохранительных органов «для возможной связи с пострадавшими и скорейшей компенсации затрат на лечение и реабилитацию».
«В лечении и длительной реабилитации также нуждается и моя супруга, учитель химии, Светлана, которая была за рулем легкового автомобиля и выехала на полосу встречного движения. Благодарим Бога, что все остались живы. Еще раз приносим пострадавшим свои извинения и желаем всем скорейшего выздоровления. С уважением, семья Беловых», — гласит текст сообщения.
Напомним, вечером 18 ноября на ул. Скуратовской в Туле, неподалеку от поворота на деревню Варваровка, произошло серьезное ДТП с участием кроссовера и маршрутки.
Запись видеорегистратора подтвердила первоначальную версию о том, что женщина — водитель автомобиля Ford Ecosport выехала на встречную полосу.
В больницу доставили десять человек: восьмерых пассажиров маршрутки, в том числе трех несовершеннолетних, водителя кроссовера и водителя микроавтобуса. Позднее в пресс-службе УМВД сообщили, что пострадавших семеро, в том числе это 17-летний подросток и 9-летний ребенок.
По факту ДТП проводится доследственная проверка.
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