Семья тульского депутата Сергея Белова извинилась за ДТП с маршруткой

Судя по видео с регистратора, аварию с пострадавшими спровоцировала жена Белова.

Депутат Тульской областной Думы, директор ВГТРК ГТРК «Тула» Сергей Белов опубликовал на своих страничках в социальных сетях сообщения, в которых от лица своей семьи извиняется за ДТП с маршруткой

По его словам, меньше чем через сутки после автоаварии контакты семьи были у медиков и сотрудников правоохранительных органов «для возможной связи с пострадавшими и скорейшей компенсации затрат на лечение и реабилитацию».

«В лечении и длительной реабилитации также нуждается и моя супруга, учитель химии, Светлана, которая была за рулем легкового автомобиля и выехала на полосу встречного движения. Благодарим Бога, что все остались живы. Еще раз приносим пострадавшим свои извинения и желаем всем скорейшего выздоровления. С уважением, семья Беловых», — гласит текст сообщения