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В Тульской области директора детского центра подозревают в мошенничестве

В Тульской области директора детского центра подозревают в мошенничестве

За два года он «списал» на оплату фиктивно выполненных работ более 700 тысяч рублей.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения». Подозреваемый – директор детско-юношеского центра.

По предварительным данным,  с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года он, используя свое служебное положение, предоставил администрации  Заокского района заведомо ложные сведения о выполнении педагогов работ, которые фактически выполнены не были, но были полностью оплачены.

Сумма ущерба, причиненного муниципальному бюджету – более 704 тысяч рублей. Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, расследование продолжается.

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