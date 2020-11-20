Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.
При пожаре в Кимовском районе погиб человек
Личность погибшего устанавливается.
Сегодня, 20 ноября, в 05.13 стало известно о пожаре в жилом доме на улице Большая Лесная в поселке Новольвовский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На место происшествия выезжали два пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 05.17, пожарные потушили огонь за 5 минут.
В результате происшествия погиб человек. В настоящий момент устанавливаются личность погибшего и причина пожара.
В результате происшествия погиб человек. В настоящий момент устанавливаются личность погибшего и причина пожара.
Другие статьи по темам