При пожаре в Кимовском районе погиб человек

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 20 ноября, в 05.13 стало известно о пожаре в жилом доме на улице Большая Лесная в поселке Новольвовский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выезжали два пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 05.17, пожарные потушили огонь за 5 минут.



В результате происшествия погиб человек. В настоящий момент устанавливаются личность погибшего и причина пожара.



