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При пожаре в Кимовском районе погиб человек
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

При пожаре в Кимовском районе погиб человек

Личность погибшего устанавливается.

Сегодня, 20 ноября, в 05.13 стало известно о пожаре в жилом доме на улице Большая Лесная в поселке Новольвовский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
 
На место происшествия выезжали два пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 05.17, пожарные потушили огонь за 5 минут.

В результате происшествия погиб человек. В настоящий момент устанавливаются личность погибшего и причина пожара. 

 
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