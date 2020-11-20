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Белевскую пастилу будут продавать в Австрии

Белевскую пастилу будут продавать в Австрии

Первая поставка состоялась уже в ноябре.

Белевская пастила теперь будет продаваться на австрийском рынке. Об этом сообщает министерство экономического развития Тульской области.

Первая поставка тульских сладостей состоялась в ноябре 2020 года. Наряду с пастилой и зефиром также планируется поставлять мармелад и смокву.

– Мы рады, что экспорт российской кондитерской продукции расширяется. В преддверии рождественских праздников, когда потребление сладостей в Австрии увеличивается, традиционная белевская пастила непременно будет пользоваться популярностью, отметил Торгпред России в Австрии Александр Потемкин.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:13 +7
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