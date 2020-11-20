Белевскую пастилу будут продавать в Австрии

Первая поставка состоялась уже в ноябре.

Белевская пастила теперь будет продаваться на австрийском рынке. Об этом сообщает министерство экономического развития Тульской области.

Первая поставка тульских сладостей состоялась в ноябре 2020 года. Наряду с пастилой и зефиром также планируется поставлять мармелад и смокву.

– Мы рады, что экспорт российской кондитерской продукции расширяется. В преддверии рождественских праздников, когда потребление сладостей в Австрии увеличивается, традиционная белевская пастила непременно будет пользоваться популярностью, отметил Торгпред России в Австрии Александр Потемкин.