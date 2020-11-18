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Житель Донского публично и неприлично охарактеризовал полицейского

Житель Донского публично и неприлично охарактеризовал полицейского

Кроме того, мужчина дважды ударил стража порядка.

В Донском Тульской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Афиногенова. Мужчину обвиняли в публичном оскорблении и применении насилия в отношении полицейского.
 
Преступление было совершено 22 июня этого года. Афиногенов ругался матом в общественном месте, поэтому к нему подошли стражи порядка. Полицейский-водитель предложил мужчине проследовать с ним в ОМВД России по г. Донскому и получил от гражданина два удара кулаком по голове. Полицейским пришлось применить к нарушителю порядка физическую силу и наручники, а затем отвезти в отдел, где на него составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
 
«Кроме этого, Афиногенов В. В., находясь в состоянии алкогольного опьянения около здания ОМВД России по г. Донскому, публично оскорбил полицейского В. нецензурной бранью, характеризующей личность сотрудника полиции в неприличной форме, что стало достоянием третьих лиц», — сообщает пресс-служба УСД в Тульской области.
 
Гражданин полностью признал свою вину. Суд назначил ему 1 год и 4 месяца колонии-поселения, а также на 1,5 года запретил садиться за руль.
 
До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:51 −1
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