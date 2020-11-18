В Туле осудили 24-летнего насильника

Мужчина напал на 34-летнюю жертву в лесополосе в июле этого года.

В Ленинском районе 24-летний местный житель признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и применении насилия в отношении представителя власти.

Судом установлено, что в июле этого года обвиняемый избил, а затем совершил иные действия сексуального характера в отношении 34-летней потерпевшей. Преступника задержали спустя пару дней. При задержании он оказал сопротивление стражам порядка.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.