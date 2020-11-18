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В Туле осудили 24-летнего насильника

В Туле осудили 24-летнего насильника

Мужчина напал на 34-летнюю жертву в лесополосе в июле этого года.

В Ленинском районе 24-летний местный житель признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и применении насилия в отношении представителя власти.

Судом установлено, что в июле этого года обвиняемый избил, а затем совершил иные действия сексуального характера в отношении 34-летней потерпевшей. Преступника задержали спустя пару дней. При задержании он оказал сопротивление стражам порядка.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:26 +1
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