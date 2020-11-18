По факту ДТП с 10 пострадавшими в Туле проводится прокурорская проверка

Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Тульской области организовала проверку в связи с ДТП с маршруткой, в котором пострадали 10 человек, среди которых – трое детей. Правоохранители проверят деятельность компании-перевозчика.

На месте происшествия побывал прокурор Центрального района Тулы Олег Тимаков. По результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.