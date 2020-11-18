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Какие дома Тулы останутся без электричества 19 ноября

Какие дома Тулы останутся без электричества 19 ноября

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9.00 до 17.00.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5,
  • ул. Пархоменко, 40, 46, 48,
  • ул. Мезенцева, 2-28,
  • ул. Станиславского, 29, 33, 35, 48, 32,
  • пер. Станиславского, 2,
  • пер. Городской, 15,
  • ул. Академика Павлова, 38,
  • пр. Ленина, 53,
  • ул. Октябрьская, 264-284 (четн.), 269-297 (нечетн.),
  • ул. Карпова, 100, 94, 96, 98,
  • ул. Каракозова, 29-48, 69, 70, 71,
  • ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.),
  • ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а, 69-85 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 139,
  • пер. Патронный,
  • ул. Кирова, 162, 133,
  • ул. Серова, 6, 8, 10, 12,
  • ул. Тульского Рабочего полка, 98, 98-а, 100,
  • ул. Свободы, 59,
  • ул. Н. Островского, 26-62 (чётн.),
  • мкр. Солнечный: 3-й Солнечный пр-д, 8, 12, 22,
  • 4-й Солнечный пр-д, 4, 5,
  • 5-й Солнечный пр-д, 6, 9, 11,
  • 7-й Солнечный пр-д, 17,
  • п. Косая Гора: ул. Латинская, 1-12,
  • ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-42 (чётн.),
  • ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
  • ул. Металлургов, 56, 58,
  • Рвовский пр-д,
  • ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.),
  • ул. Речная, 13-23,
  • ул. Железнодорожная, 18-28, 1, 28-а,
  • ул. Шевченко, 63, 65, 67,
  • ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87,
  • ул. Н. Руднева, 72,
  • пр. Ленина, 123,
  • ул. Войкова, 24, 24-а, 26,
  • ул. Пионерская, 11-35 (нечётн.), 35-а, 14-50 (чётн.), 1,
  • ул. Оборонная, 10-а, 9-а,
  • ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 1,
  • пер. Циолковского, 22,
  • ул. Шевченко, 26.
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