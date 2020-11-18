Какие дома Тулы останутся без электричества 19 ноября
Плановые отключения пройдут в областном центре с 9.00 до 17.00.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5,
- ул. Пархоменко, 40, 46, 48,
- ул. Мезенцева, 2-28,
- ул. Станиславского, 29, 33, 35, 48, 32,
- пер. Станиславского, 2,
- пер. Городской, 15,
- ул. Академика Павлова, 38,
- пр. Ленина, 53,
- ул. Октябрьская, 264-284 (четн.), 269-297 (нечетн.),
- ул. Карпова, 100, 94, 96, 98,
- ул. Каракозова, 29-48, 69, 70, 71,
- ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.),
- ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а, 69-85 (нечётн.),
- ул. Калинина, 139,
- пер. Патронный,
- ул. Кирова, 162, 133,
- ул. Серова, 6, 8, 10, 12,
- ул. Тульского Рабочего полка, 98, 98-а, 100,
- ул. Свободы, 59,
- ул. Н. Островского, 26-62 (чётн.),
- мкр. Солнечный: 3-й Солнечный пр-д, 8, 12, 22,
- 4-й Солнечный пр-д, 4, 5,
- 5-й Солнечный пр-д, 6, 9, 11,
- 7-й Солнечный пр-д, 17,
- п. Косая Гора: ул. Латинская, 1-12,
- ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-42 (чётн.),
- ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
- ул. Металлургов, 56, 58,
- Рвовский пр-д,
- ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.),
- ул. Речная, 13-23,
- ул. Железнодорожная, 18-28, 1, 28-а,
- ул. Шевченко, 63, 65, 67,
- ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87,
- ул. Н. Руднева, 72,
- пр. Ленина, 123,
- ул. Войкова, 24, 24-а, 26,
- ул. Пионерская, 11-35 (нечётн.), 35-а, 14-50 (чётн.), 1,
- ул. Оборонная, 10-а, 9-а,
- ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
- ул. Щорса, 1,
- пер. Циолковского, 22,
- ул. Шевченко, 26.
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