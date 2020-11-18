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Ковидный госпиталь в «Слободке» готов к открытию

Ковидный госпиталь в «Слободке» готов к открытию

Госпиталь начнет работать в пятницу, 20 ноября.

Под коронавирусный госпиталь переоборудовали военный санаторий Минобороны РФ «Слободка» в Туле. Здесь расположится инфекционный госпиталь Тульской городской клинической больницы скорой помощи им. Д.Я. Ваныкина со 170 койками для больных COVID-19.

Сейчас работы по перепрофилированию в здании завершились. Во время переоборудования в санатории установили шлюзы для разделения здания на чистую и грязную зону. Ремонт в палатах не потребовался, их оснастили медицинским оборудованием.

Госпиталь расположится на четырех этажах из пяти. 80 палат предусматривают двухместное размещение пациентов, еще 10 палат одноместные. В процедурном кабинете организована палата интенсивной терапии с аппаратом ИВЛ, монитором, электроотсосом, дефибриллятором, инфузоматом для оказания помощи при возможном ухудшении состояния.

Все палаты с удобствами: санузлом и ванной комнатой. На каждом этаже – процедурный кабинет и пост медсестры.

Дополнительно под нужды госпиталя будет использоваться отдельно стоящее здание, в котором расположатся складские помещения и комната отдыха для персонала. 

В госпиталь завезены 44 палатных кислородных концентратора и один более мощный для аппарата ИВЛ.

На территории есть всё для проведения исследований. Для этого в здании есть передвижная рентгеновская установка и переносной аппарат УЗИ.

Также будет задействована лаборатория, она аккредитована для проведения необходимых анализов.

Ирина Рублевская, главный врач Тульской городской клинической больницы скорой помощи им. Д. Я. Ваныкина:

Ирина Рублевская

– Работать в госпитале будут 125 медицинских сотрудников: работники санатория, Тульской больницы скорой помощи и других медучреждений. Мы приняли на работу 31 врача, 51 медсестру, 36 младших медицинских работников и прочий персонал. Привлечены врачи разных специальностей. В каждой смене будет дежурить анестезиолог-реаниматолог.

Госпиталь подготовлен для долечивания и первичных пациентов с коронавирусной инфекцией средней степени тяжести. Главная задача врачей здесь – стабилизация состояния. В случае ухудшения будет вызвана скорая медицинская помощь для транспортировки в реанимационное отделение. Во время ожидания бригады помощь пациенту будет оказываться в палатах интенсивной терапии.

Госпиталь начнет принимать пациентов уже в пятницу, 20 ноября, с 8.00.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 21:01 0
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