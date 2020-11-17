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В страшном ДТП в Донском погибла женщина
Фото: vk.com/don_podsl

В страшном ДТП в Донском погибла женщина

Она не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево.

В 18.10 в Донском, в микрорайоне «Задонье» произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительной информации, 43-летняя женщина на Hyundai Solaris не справилась с управлением – легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Женщина-водитель погибла на месте. Окончательную причину и все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

 

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