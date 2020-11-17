Волейбольная «Тулица» проведёт домашние матчи на другой площадке

Фото: пресс-служба ВК "Тулица"

Ближайшие домашние матчи Суперлиги волейбольный клуб «Тулица» проведёт в спорткомплексе «Новое поколение» на улице Металлургов. Это связано с тем, что в манеже стадиона «Арсенал» вновь разместится госпиталь для пациентов с COVID-19.

Спорткомплекс «Новое поколение» полностью соответствует всем требованиям для проведения игр такого уровня. Заключительный матч второго тура с «Липецком» тулячки сыграют в Волгодонске, а в начале декабря наши волейболистки отправятся в Курск.