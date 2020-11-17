новости
новости
Регистрация
Волейбольная «Тулица» проведёт домашние матчи на другой площадке
Фото: пресс-служба ВК "Тулица"

Волейбольная «Тулица» проведёт домашние матчи на другой площадке

В манеже стадиона «Арсенал» разместится инфекционный госпиталь, поэтому игры пройдут в СК «Новое поколение».

Ближайшие домашние матчи Суперлиги волейбольный клуб «Тулица» проведёт в спорткомплексе «Новое поколение» на улице Металлургов. Это связано с тем, что в манеже стадиона «Арсенал» вновь разместится госпиталь для пациентов с COVID-19.

Спорткомплекс «Новое поколение» полностью соответствует всем требованиям для проведения игр такого уровня. Заключительный матч второго тура с «Липецком» тулячки сыграют в Волгодонске, а в начале декабря наши волейболистки отправятся в Курск.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:35 0
Другие статьи по темам
Событие
волейбольная ТулицаВК Тулицаволейбольные матчиспорткомплекс Новое поколение
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В страшном ДТП в Донском погибла женщина
В страшном ДТП в Донском погибла женщина
Программа Московского Гештальт Института теперь в Туле
Программа Московского Гештальт Института теперь в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.