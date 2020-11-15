На трассе «Дон» в Киреевском районе пропала женщина
О судьбе Виты Гостевой ничего не известно с 11 ноября.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей Тульской области оказать содействие в поисках 36-летней Виты Гостевой, которая пропала 11 ноября. В последний раз её видели на 217-м километре трассы М-4 «Дон», в районе поселка Троицкий Киреевского района.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч, глаза карие. Одежда: светло-кремовая куртка с меховым капюшоном, серый спортивный костюм, белые кроссовки. При себе розовая сумка.
Женщина нуждается в медицинской помощи. Если вы видели её – звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.
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