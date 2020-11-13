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В Алексине на ул. Армейской загорелась квартира
Фото: ГУ МЧС России по ТО

В Алексине на ул. Армейской загорелась квартира

На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов.

Вечером 12 ноября на ул. Армейской в Алексине произошел пожар. Сообщение о том, что в двухэтажном доме горит квартира, поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» в 21.28. Расчеты прибыли на место в 21.31, а еще через 29 минут потушили огонь.
 
«Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-10 по лестничному маршу с применением спасательных средств были спасены четыре человека. В результате происшествия комната выгорела полностью, квартира закоптилась по всей площади. Обгорели потолочные перекрытия на площади 7 кв. м», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Для ликвидации последствий от МЧС России привлекалось 16 человек личного состава и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:06 +3
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