В Алексине на ул. Армейской загорелась квартира

Фото: ГУ МЧС России по ТО

Вечером 12 ноября на ул. Армейской в Алексине произошел пожар. Сообщение о том, что в двухэтажном доме горит квартира, поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» в 21.28. Расчеты прибыли на место в 21.31, а еще через 29 минут потушили огонь.

«Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-10 по лестничному маршу с применением спасательных средств были спасены четыре человека. В результате происшествия комната выгорела полностью, квартира закоптилась по всей площади. Обгорели потолочные перекрытия на площади 7 кв. м», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Для ликвидации последствий от МЧС России привлекалось 16 человек личного состава и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет.