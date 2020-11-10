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В Тульской области суточный показатель по коронавирусу бьет рекорды

В Тульской области суточный показатель по коронавирусу бьет рекорды

Зарегистрировано 133 случая.

Федеральный оперштаб опубликовал статистику за минувшие сутки по коронавирусу. В Тульской области подтвердились еще 133 случая COVID-19, выздоровели 87 человек, скончались двое.

За весь период коронавирусом заразились 13 665 жителей региона, 11 572 вылечились, 442 умерли.

Статистика за сутки в регионах России:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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