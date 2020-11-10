В Тульской области суточный показатель по коронавирусу бьет рекорды
Зарегистрировано 133 случая.
Федеральный оперштаб опубликовал статистику за минувшие сутки по коронавирусу. В Тульской области подтвердились еще 133 случая COVID-19, выздоровели 87 человек, скончались двое.
За весь период коронавирусом заразились 13 665 жителей региона, 11 572 вылечились, 442 умерли.
Статистика за сутки в регионах России:
вчера, в 18:55, 126 4638 -14
вчера, в 18:16, 60 5472 -8
вчера, в 17:25, 36 3163 -1
вчера, в 17:25, 70 2196 4
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