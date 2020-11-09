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Жителя Узловой осудят за двойное убийство

Жителя Узловой осудят за двойное убийство

Мужчина в апреле зарезал собутыльников.

34-летний ранее неоднократно судимый житель Узловой обвиняется в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Следствием установлено, что 11 апреля он в компании двух знакомых распивал алкоголь в квартире одного из домов на улице Максима Горького. 
 
Мужчины поссорились, и обвиняемый зарезал 57-летнего и 40-летнего оппонентов. Сам он при этом с повреждениями был госпитализирован в районную больницу. 
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу.
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:47 +2
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