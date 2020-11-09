Жителя Узловой осудят за двойное убийство

34-летний ранее неоднократно судимый житель Узловой обвиняется в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 11 апреля он в компании двух знакомых распивал алкоголь в квартире одного из домов на улице Максима Горького.

Мужчины поссорились, и обвиняемый зарезал 57-летнего и 40-летнего оппонентов. Сам он при этом с повреждениями был госпитализирован в районную больницу.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу.