Освобождаем койки: выздоровевших от коронавируса туляков будут выписывать из больницы без результатов тестов
Об этом говорили на оперативном совещании у губернатора региона.
Александр Ломовцев, главный санитарный врач Тульской области, разъяснил алгоритм действий при получении первого отрицательного теста на коронавирус для госпитализированных больных. Выписывать ли такого пациента, чтобы освободить койку?
– Такого пациента выпишут, если у него дома есть отдельная свободная комната. И второй тест ему будут делать уже вне больничных стен.
– Этот алгоритм уже прописан в приказе Минздрава, мы работаем по этой схеме, — добавил зампред правительства Дмитрий Марков. — Пациентов, у которых уже нет симптомов заболевания, будут выписывать на долечивание без результатов мазков, по клинической картине.
– Тут тонкая грань, — сказал Алексей Дюмин. — Мы понимаем, что нам нужно освобождать койки, но здесь ошибаться нельзя. Мы не можем подвергать опасности жизнь и здоровье людей.