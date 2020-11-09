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Освобождаем койки: выздоровевших от коронавируса туляков будут выписывать из больницы без результатов тестов

Освобождаем койки: выздоровевших от коронавируса туляков будут выписывать из больницы без результатов тестов

Об этом говорили на оперативном совещании у губернатора региона.

Александр Ломовцев, главный санитарный врач Тульской области, разъяснил алгоритм действий при получении первого отрицательного теста на коронавирус для госпитализированных больных. Выписывать ли такого пациента, чтобы освободить койку?

– Такого пациента выпишут, если у него дома есть отдельная свободная комната. И второй тест ему будут делать уже вне больничных стен.

– Этот алгоритм уже прописан в приказе Минздрава, мы работаем по этой схеме, — добавил зампред правительства Дмитрий Марков. — Пациентов, у которых уже нет симптомов заболевания, будут выписывать на долечивание без результатов мазков, по клинической картине.

– Тут тонкая грань, — сказал Алексей Дюмин. — Мы понимаем, что нам нужно освобождать койки, но здесь ошибаться нельзя. Мы не можем подвергать опасности жизнь и здоровье людей.

 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:38 −8
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