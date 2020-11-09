В Туле нетрезвый ездок «посадил» машину на трамвайные пути

Фото: vk.com/jeephelp и vk.com/tulazest.

Кроме того, оказалось, что у мужчины нет водительского удостоверения.

Вечером в воскресенье, 8 ноября, на некоторое время было блокировано движение трамваев по ул. Плеханова в Туле. Причиной стал старенький ВАЗ-2103, который застрял на рельсах в районе дома № 159.

Один из водителей трамваев вызвал сотрудников ДПС. Приехав на место, инспекторы обнаружили в машине двух нетрезвых на вид мужчин. Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, 35-летний хозяин машины никогда не имел водительского удостоверения.

Кроме этого мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.