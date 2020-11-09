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В Туле больного туберкулезом принудительно направили на лечение

В Туле больного туберкулезом принудительно направили на лечение

Мужчина умышленно уклонялся от лечения и скрывался от судебных приставов, однако был разыскан и госпитализирован в принудительном порядке.

37-летний гражданин Р. вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками. Когда заболел туберкулезом, его направили на лечение, однако он скрылся от медицинских работников.

На основании решения суда о принудительной госпитализации мужчины судебные приставы Привокзального района Тулы возбудили исполнительное производство.

По месту регистрации больной не проживал и всячески скрывал свое местонахождение. Тогда Р. объявили в исполнительный розыск.

В результате проведенных мероприятий удалось установить, что мужчина  проживает у своей знакомой. Его принудительно доставили в Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1 для дальнейшего лечения.

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