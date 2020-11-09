СМИ сообщают о хлопке газа в Ясногорске

По информации Myslo, в многоквартирном доме сорвало шланг с газовой плиты.

Ряд тульских СМИ со ссылкой на РЕН-ТВ пишут о том, что утром 9 ноября в многоквартирном доме на ул. Гайдара в Ясногорске произошел хлопок газа. В свою очередь, региональное МЧС сообщило только о пожаре.

По данным ведомства информация о происшествии поступила в 10.40. Через три минуты на место прибыли пожарные расчеты, а еще через пять пожар был ликвидирован.

«В результате происшествия обгорел кухонный гарнитур на площади 3 кв. м. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По информации источника Myslo, причиной пожара стал сорванный с газовой плиты шланг. В результате происшествия никто не пострадал.