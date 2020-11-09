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СМИ сообщают о хлопке газа в Ясногорске

СМИ сообщают о хлопке газа в Ясногорске

По информации Myslo, в многоквартирном доме сорвало шланг с газовой плиты.

Ряд тульских СМИ со ссылкой на РЕН-ТВ пишут о том, что утром 9 ноября в многоквартирном доме на ул. Гайдара в Ясногорске произошел хлопок газа. В свою очередь, региональное МЧС сообщило только о пожаре.
 
По данным ведомства информация о происшествии поступила в 10.40. Через три минуты на место прибыли пожарные расчеты, а еще через пять пожар был ликвидирован.
 
 
«В результате происшествия обгорел кухонный гарнитур на площади 3 кв. м. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 

По информации источника Myslo, причиной пожара стал сорванный с газовой плиты шланг. В результате происшествия никто не пострадал.

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Место
Тульская областьЯсногорский район

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