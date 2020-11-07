В Новомосковске из-за пожара эвакуировали 9 человек

Фото: ГУ МЧС России по ТО

Утром 7 ноября в Новомосковске произошел пожар. В Трудовом проезде, в пятиэтажном доме загорелась одна из квартир.

По данным регионального МЧС, первый пожарный расчет прибыл на место всего через 6 минут, а еще через 7 было ликвидировано открытое горение.

«Пожар ликвидирован в 10:01, пострадавших нет. Эвакуировано 9 человек. В результате происшествия в комнате размером 3×5 м. сгорела мебель, закоптились стены по всей площади квартиры», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.