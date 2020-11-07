новости
новости
Регистрация
В Новомосковске из-за пожара эвакуировали 9 человек
Фото: ГУ МЧС России по ТО

В Новомосковске из-за пожара эвакуировали 9 человек

Обошлось без пострадавших.

Утром 7 ноября в Новомосковске произошел пожар. В Трудовом проезде, в пятиэтажном доме загорелась одна из квартир.
 
По данным регионального МЧС, первый пожарный расчет прибыл на место всего через 6 минут, а еще через 7 было ликвидировано открытое горение.
 
«Пожар ликвидирован в 10:01, пострадавших нет. Эвакуировано 9 человек. В результате происшествия в комнате размером 3×5 м. сгорела мебель, закоптились стены по всей площади квартиры», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:30 +3
Другие статьи по темам
Событие
пожармчсвозгорание
Место
ТулаТульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле «Мерседес» ставят рядом с парковочным карманом: принципиальность, или лень?
В Туле «Мерседес» ставят рядом с парковочным карманом: принципиальность, или лень?
В Туле зацвели ромашки
В Туле зацвели ромашки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.