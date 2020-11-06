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Тульский Роспотребнадзор выявил кафе и магазины, не соблюдавшие меры по профилактике коронавируса

Тульский Роспотребнадзор выявил кафе и магазины, не соблюдавшие меры по профилактике коронавируса

С 29 октября по 5 ноября Роспотребнадзор проверил почти 40 магазинов и точек общепита.

Роспотребнадзор продолжает проверки магазинов продовольственных продуктов, а также кафе и ресторанов на предмет соблюдения ими санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, утвержденных главным государственным санитарным врачом РФ, а также принятые в Тульской области нормы.

С 29 октября по 5 ноября проверено 6 объектов общественного питания и 33 магазина. В двух магазинах выявлены нарушения, в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Кроме этого возбуждено 3 дела об административном правонарушении по ч. 1, ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в кафе, в том числе за многочисленные нарушения законодательства в части профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Материалы дела о временном приостановлении деятельности организации общественного питания ИП Бордиловский Р. Ю. (Новомосковский район) переданы в районный суд для принятия решения.

 

 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:32 0
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