Тульский Роспотребнадзор выявил кафе и магазины, не соблюдавшие меры по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор продолжает проверки магазинов продовольственных продуктов, а также кафе и ресторанов на предмет соблюдения ими санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, утвержденных главным государственным санитарным врачом РФ, а также принятые в Тульской области нормы.

С 29 октября по 5 ноября проверено 6 объектов общественного питания и 33 магазина. В двух магазинах выявлены нарушения, в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Кроме этого возбуждено 3 дела об административном правонарушении по ч. 1, ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в кафе, в том числе за многочисленные нарушения законодательства в части профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Материалы дела о временном приостановлении деятельности организации общественного питания ИП Бордиловский Р. Ю. (Новомосковский район) переданы в районный суд для принятия решения.