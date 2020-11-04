Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек

4 ноября в доме № 92 по ул. Кутузова в Туле произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило в региональное МЧС около двух часов ночи.

Жители пятиэтажки в основном уже спали, поэтому к моменту приезда огнеборцев из-за сильного задымления не могли самостоятельно выбраться из своих квартир. Чтобы спасти людей от отравления продуктами горения, пожарные организовали эвакуацию — жильцов выводили на улицу в специальных масках-самоспасателях.

Всего, по данным на момент публикации новости, таким способом эвакуировали более 30 человек, в том числе четверых детей. Кроме того, одного взрослого и одного ребенка пришлось спасать с помощью автолестницы. Информация о пострадавших пока не поступала.

Очаг возгорания был в подвале и, предположительно находился в месте, где хранились соленья и консервы.

На месте происшествия работали 7 пожарных расчетов и две автолестницы. Причину происшествия предстоит установить специалистам.