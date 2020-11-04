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Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек

Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек

В подвале многоквартирного дома загорелось место, где хранили соленья.

4 ноября в доме № 92 по ул. Кутузова в Туле произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило в региональное МЧС около двух часов ночи.
 
Жители пятиэтажки в основном уже спали, поэтому к моменту приезда огнеборцев из-за сильного задымления не могли самостоятельно выбраться из своих квартир. Чтобы спасти людей от отравления продуктами горения, пожарные организовали эвакуацию — жильцов выводили на улицу в специальных масках-самоспасателях.
 

 
Всего, по данным на момент публикации новости, таким способом эвакуировали более 30 человек, в том числе четверых детей. Кроме того, одного взрослого и одного ребенка пришлось спасать с помощью автолестницы. Информация о пострадавших пока не поступала.
 
Очаг возгорания был в подвале и, предположительно находился в месте, где хранились соленья и консервы.
 

На месте происшествия работали 7 пожарных расчетов и две автолестницы. Причину происшествия предстоит установить специалистам.

Галерея
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 1
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 2
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 3
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 4
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 5
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 6
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 7
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 8
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 9
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 10
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 11
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 12
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 13
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 14
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 15
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 16
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 17
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 18
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 19
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 20
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 21
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 22
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 23
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 24
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 25
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 26
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 27
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 28
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 29
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 30
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 31
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 32
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 33
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 34
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 35
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 36
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 37
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 38
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 39
Серьезный пожар на ул. Кутузова в Туле: спасены более 30 человек, Фото: 40
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 06:42 +15
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