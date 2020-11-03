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В Тульской области пройдёт масштабная проверка таксистов

В Тульской области пройдёт масштабная проверка таксистов

В профилактических рейдах примут участие сотрудники ГИБДД и Ространснадзора.

За десять месяцев текущего года в Тульской области  произошло 15 ДТП с участием такси, в которых 5 человек погибли и 27 получили ранения. Только в октябре произошло четыре таких аварии – четыре человека погибли, 10 пострадали.

Для пресечения правонарушений в сфере пассажирских перевозок такси и выявления нелегальных таксистов, а также с целью контроля за соблюдением ПДД при перевозке пассажиров, с 5 по 12 ноября сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями областного минтранса и Ространснадзора проведут профилактическое мероприятие «Такси».

Во время рейдов инспекторы будут проверять у водителей такси документы, разрешающие перевозку пассажиров, техническое состояние автотранспорта, а также условия перевозки пассажиров, багажа, грузов.

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вчера, в 22:05 −5
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