В Тульской области пройдёт масштабная проверка таксистов

За десять месяцев текущего года в Тульской области произошло 15 ДТП с участием такси, в которых 5 человек погибли и 27 получили ранения. Только в октябре произошло четыре таких аварии – четыре человека погибли, 10 пострадали.

Для пресечения правонарушений в сфере пассажирских перевозок такси и выявления нелегальных таксистов, а также с целью контроля за соблюдением ПДД при перевозке пассажиров, с 5 по 12 ноября сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями областного минтранса и Ространснадзора проведут профилактическое мероприятие «Такси».

Во время рейдов инспекторы будут проверять у водителей такси документы, разрешающие перевозку пассажиров, техническое состояние автотранспорта, а также условия перевозки пассажиров, багажа, грузов.