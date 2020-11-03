Туляк Вячеслав Егоров борется за звание добровольца года

Продолжается народное голосование в рамках Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Голосование – важная часть последнего этапа конкурса, результаты которого учитываются при определении победителей. Среди финалистов – наш земляк Вячеслав Егоров, которому очень нужна наша поддержка. О Вячеславе мы уже не раз писали – он юрист, любящий муж и отец, а в свободное время пишет стихи.

«Отдать голос за лучший проект сможет житель любого региона России до 23.59 13 ноября. Выбрать фаворита можно в каждой номинации во всех возрастных категориях. Всего из 1557 полуфиналистов, защитивших проекты в рамках окружных форумов, были отобраны 210 финалистов», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Проголосовать за Вячеслава Егорова можно здесь.

Результаты народного голосования составят 30% от общей оценки проекта, а остальные 70% будут зависеть от выбора жюри. Параллельно с народным голосованием на портале конкурса будет проходить заочная оценка работ федеральным жюри. Каждый проект оценит 3 члена жюри из числа представителей НКО, лидеров мнений в сфере добровольчества и благотворительности, СМИ и топ-менеджмента социально ответственного бизнеса.