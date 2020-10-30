В Тульской области скорректируют тарифы на капремонт

Программа капитального ремонта домов в Тульской области начала реализовываться в 2014 году. Тогда ориентировочным сроком ее окончания значился 2040 год. Но за счет активного развития рынка строительства и стремительного прироста новых домов, программа будет продлена до 2046. К концу реализации программы в регионе будет отремонтировано 10 844 многоквартирных дома. По количеству домов, включенных в программу, Тульская область занимает 5-е место в ЦФО.

ремонт домов

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков отметил, что в регионе с 2014 года капитальный ремонт проведен уже в половине жилого фонда, включенного в программу. Объем финансирования с начала реализации составил 7,5 млрд руб. Первые пять лет работы велись в домах с высокой степенью износа основных конструктивных элементов. Это преимущественно малоэтажный фонд 30 – 50-х годов постройки – дома с высокой степенью износа основных конструктивных элементов и в то же время небольшой площадью.

В 2020 году ремонт выполняется в 737 домах. Реализация программы находится в стадии завершения (97%), принято 73% работ. Их стоимость составит более 1,8 млрд руб.

– С 2020 года фонд приступил к ремонту пятиэтажных домов. Основная их часть будет ремонтироваться до 2026 года. В большем объеме выполняются работы, оказывающие влияние на безопасность жителей, – капитальный ремонт крыш и систем электроснабжения, – отметил Олег Дючков.

замена лифтов

С 2018 года по поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области была начата еще одна важная программа – по замене лифтов. За 2 года обновлено 333 подъемника в 99 многоквартирных домах. Стоимость работ превысила 486 млн рублей.

В этом году замене подлежал 191 лифт. На данный момент более 170 смонтированы, 128 уже запущены, остальные ждут приемки Ростехнадзора. До декабря все работы полностью завершатся.

Основной источник финансирования программы – средства собственников, уплачиваемые в виде взносов на капитальный ремонт. Также в 2020 году фонду капремонта предоставлялась государственная поддержка из бюджета региона на реализацию программы в объеме более 200 млн рублей. Тульская область – один из немногих субъектов РФ, в котором вот уже третий год лифты меняются за счет государственной поддержки из бюджетов области и муниципальных образований.

В 2021 году капитально отремонтируют 779 многоквартирных домов, также будет продолжена программа замены лифтов. Правила включения домов в нее на будущий год останутся неизменными. В нее войдут дома, который платят взносы за капремонт на счет регионального оператора. В них до 2025 года будут заменены лифты. Что касается тех домов, которые собирают средства на капремонт на индивидуальном счете, то сейчас на федеральном уровне прорабатывается вопрос их включения в программу.

индексация тарифов

Минимальный размер взноса на капремонт на очередной год реализации региональной программы устанавливается правительством Тульской области ежегодно. Его сумма определяется до 1 ноября года с учетом типа МКД.

По итогам анализа изменения стоимости выполнения работ (категории домов, цен на строительные материалы, стоимости выполнения работ) взносы на 2021 год будут проиндексированы.

С 1 января 2021 размер взноса за кв. м жилья:

для 1-2-этажных домов – 9,40 руб.;

для 3-5-этажных домов– 9,45 руб.;

для домов выше 5 этажей – 9,55 руб.;

для домов, относящихся к объектам культурного наследия, – 9,30 руб.

Ежемесячный платеж за капремонт для стандартной 2-комнатной квартиры в зависимости от категории МКД будет проиндексирован от 13,5 до 73 рублей.

Олег Дючков также напомнил, что в Тульской области продолжают действовать меры господдержки на оплату коммунальных услуг. В том числе – ежемесячная денежная компенсация взноса на капремонт общего имущества в МКД.

В числе льготных категорий граждан:

- инвалиды и участники ВОВ;

- инвалиды 1-й и 2-й групп;

- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

- ветераны труда;

- ветераны боевых действий;

- чернобыльцы.