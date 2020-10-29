В Одоеве благоустроили Сквер Героев

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Одоеве завершилось благоустройство сквера памяти земляков – Героев Советского Союза. Работы проходили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

За счет средств регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сквере были удалены аварийные деревья, появились дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, лавочки и фонари. Юнармейцы и школьники высадили в обновлённом сквере туи.

«Сквер располагается среди оживленных улиц, но благодаря проекту удалось создать спокойную, умиротворенную обстановку. На реализацию проекта было выделено свыше 3 млн рублей», – отметил глава районной администрации Валерий Крупнин.

Он напомнил, что территория начала развиваться в 2015 году, когда за счет спонсорских средств в сквере установили мемориальные плиты с именами героев и освещение. А к 70-летию Великой Победы здесь зажгли Вечный огонь.

Также в рамках нацпроекта в Одоеве открыли сквер «Смородина» и привели в порядок три двора. В следующем году работы будут продолжены. Всего до конца года в рамках региональной программы в Тульской области благоустроят 328 дворов и 18 общественных пространств.