новости
новости
Регистрация
На ул. Болдина Merсedes-Benz сбил ребенка на самокате
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

На ул. Болдина Merсedes-Benz сбил ребенка на самокате

Госавтоинспекция убедительно просит родителей и юных пешеходов быть предельно внимательными на дороге.

Днем 27 октября на ул. Болдина в Туле произошло ДТП. 39-летний водитель Merсedes-Benz GLK сбил 12-летнего мальчика на самокате.
 
В момент автоаварии внедорожник выезжал с дворовой территории, а ребенок, по предварительной информации, ехал по тротуару, слева направо по ходу движения автомобиля.
 
Напомним, вечером 26 октября напротив дома № 26 по ул. Шухова в Туле 27-летний водитель «ВАЗ-2115» сбил 10-летнего велосипедиста.
 
 
 

Госавтоинспекция убедительно просит родителей и юных пешеходов быть предельно внимательными на дороге. 

Помните о «дорожных ловушках» — скрытых опасностях подстерегающих вас на пути. Особое внимание следует уделять местам ограниченной видимости (крутые повороты, спуски и подъемы дорог, заборы и кусты, арки и выезды из дворов), т. е. места, где неожиданно может появиться транспортное средство. 
 
Пустынные улицы и медленно едущие автомобили представляют не меньшую опасность. Будьте аккуратны и осторожны! Берегите себя и своих близких!
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:16 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПГИБДДавтоавариясбили ребенка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Проводы в последний путь по честным ценам
Проводы в последний путь по честным ценам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.