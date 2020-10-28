На ул. Болдина Merсedes-Benz сбил ребенка на самокате

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

Госавтоинспекция убедительно просит родителей и юных пешеходов быть предельно внимательными на дороге.

Днем 27 октября на ул. Болдина в Туле произошло ДТП. 39-летний водитель Merсedes-Benz GLK сбил 12-летнего мальчика на самокате.

В момент автоаварии внедорожник выезжал с дворовой территории, а ребенок, по предварительной информации, ехал по тротуару, слева направо по ходу движения автомобиля.

Напомним, вечером 26 октября напротив дома № 26 по ул. Шухова в Туле 27-летний водитель «ВАЗ-2115» сбил 10-летнего велосипедиста

Госавтоинспекция убедительно просит родителей и юных пешеходов быть предельно внимательными на дороге.

Помните о «дорожных ловушках» — скрытых опасностях подстерегающих вас на пути. Особое внимание следует уделять местам ограниченной видимости (крутые повороты, спуски и подъемы дорог, заборы и кусты, арки и выезды из дворов), т. е. места, где неожиданно может появиться транспортное средство.

Пустынные улицы и медленно едущие автомобили представляют не меньшую опасность. Будьте аккуратны и осторожны! Берегите себя и своих близких!