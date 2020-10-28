Фото: УГИБДД УМВД России по ТО
На ул. Болдина Merсedes-Benz сбил ребенка на самокате
Госавтоинспекция убедительно просит родителей и юных пешеходов быть предельно внимательными на дороге.
Днем 27 октября на ул. Болдина в Туле произошло ДТП. 39-летний водитель Merсedes-Benz GLK сбил 12-летнего мальчика на самокате.
В момент автоаварии внедорожник выезжал с дворовой территории, а ребенок, по предварительной информации, ехал по тротуару, слева направо по ходу движения автомобиля.
Напомним, вечером 26 октября напротив дома № 26 по ул. Шухова в Туле 27-летний водитель «ВАЗ-2115» сбил 10-летнего велосипедиста.
Госавтоинспекция убедительно просит родителей и юных пешеходов быть предельно внимательными на дороге.
Помните о «дорожных ловушках» — скрытых опасностях подстерегающих вас на пути. Особое внимание следует уделять местам ограниченной видимости (крутые повороты, спуски и подъемы дорог, заборы и кусты, арки и выезды из дворов),
т. е. места, где неожиданно может появиться транспортное средство.
Пустынные улицы и медленно едущие автомобили представляют не меньшую опасность. Будьте аккуратны и осторожны! Берегите себя и своих близких!
Другие статьи по темам
Событие