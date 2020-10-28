Полицейские раскрыли кражу из машины на ул. Кирова в Туле

Изображение Dibyendu Joardar с сайта Pixabay

Недавно на ул. Кирова в Туле была совершена кража из автомобиля. Злоумышленник разбил стекло у припаркованной во дворе дома отечественной «пятерки» и похитил оттуда документы и банковскую карту. В дальнейшем воришка пытался расплатиться этой картой в магазине.

«При проведении оперативных мероприятий полицейские изобличили злоумышленника. 22-летний неработающий ранее судимый житель Пролетарского округа Тулы признался в содеянном. Ведется работа по выяснению всех деталей незаконной деятельности мужчины», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.