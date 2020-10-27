В центре Тулы рано утром сгорело кафе

На месте происшествия работали пять пожарных расчетов.

Рано утром 27 октября в МЧС поступило сообщение о пожаре в кафе узбекской кухни «Байсун». Когда огнеборцы прибыли, из окон постройки уже било открытое пламя.

На ликвидацию огня ушло не более десяти минут. Пожарным удалось оперативно предотвратить распространение огня, но часть заведения выгорела практически полностью.

По словам очевидцев, пожар начался с той части кафе, где стояли холодильники. На месте происшествия работали пять пожарных расчетов. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.