Безработный ефремовец ограбил пенсионерку
Отобрал деньги и мобильник. Чуть позже был задержан полицейскими.
В Ефремове полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, неизвестный напал на 73-летнюю женщину и отобрал у нее сумочку с деньгами и мобильный телефон.
Стражи порядка довольно быстро смогли задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний безработный мужчина.
В полиции выясняют детали происшествия.
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