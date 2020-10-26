Безработный ефремовец ограбил пенсионерку

Отобрал деньги и мобильник. Чуть позже был задержан полицейскими.

В Ефремове полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, неизвестный напал на 73-летнюю женщину и отобрал у нее сумочку с деньгами и мобильный телефон.

Стражи порядка довольно быстро смогли задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний безработный мужчина.

В полиции выясняют детали происшествия.