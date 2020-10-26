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Безработный ефремовец ограбил пенсионерку

Безработный ефремовец ограбил пенсионерку

Отобрал деньги и мобильник. Чуть позже был задержан полицейскими.

В Ефремове полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, неизвестный напал на 73-летнюю женщину и отобрал у нее сумочку с деньгами и мобильный телефон. 
 
Стражи порядка довольно быстро смогли задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний безработный мужчина.
 
В полиции выясняют детали происшествия.  
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:12 +1
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