В Щекинском районе больше месяца ищут пропавшего мужчину

О местонахождении 29-летнего Алексея Федорова ничего не известно с 21 сентября.

Если вы видел пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие. Одежда: камуфляжная куртка, синяя спецодежда, тёмные резиновые сапоги, кепка. При себе чёрный портфель.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 29-летнего щекинца Алексея Федорова, который пропал 21 сентября.