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Надругался над двумя женщинами на Косой Горе: насильник задержан

Надругался над двумя женщинами на Косой Горе: насильник задержан

Подозреваемого поймали вечером 26 октября.

Как стало известно Myslo, вечером 26 октября был наконец-то задержан Юрий Дворянчиков, которого подозревают в изнасиловании двух женщин. По предварительной информации, мужчину задержали на Косой Горе, где он и надругался над двумя женщинами.
 
По нашей информации, Дворянчиков будет допрошен уже в ближайшее время. Мужчине 49 лет, он ранее судим по ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
 

Напомним, преступления были совершены 20 октября. По информации Myslo, злоумышленник оформил вызов в две квартиры и сначала надругался над одной жертвой, а через некоторое время над второй. Именно поэтому женщины (одной 37 лет, второй 33) не могли помочь друг другу и оказать преступнику сопротивление.

Следственный отдел по Привокзальному району Тулы возбудил уголовное дело по факту совершения «иных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийством» (п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ).
 
«В результате проведённых мероприятий сотрудниками полиции на территории Косой Горы обнаружен и задержан мужчина, разыскивавшийся по подозрению в совершении тяжких преступлений. На протяжении нескольких дней все наряды полицейских, дежуривших на улицах города, были ориентированы на розыск мужчины. Вечером в понедельник от местных жителей поступила информация о нахождении поблизости человека, похожего по описанию. Незамедлительно по указанному адресу направились сотрудники полиции. Они задержали мужчину. Подозреваемый доставлен в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 23:38 +2
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Место
Тула

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