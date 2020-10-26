Надругался над двумя женщинами на Косой Горе: насильник задержан
Подозреваемого поймали вечером 26 октября.
Как стало известно Myslo, вечером 26 октября был наконец-то задержан Юрий Дворянчиков, которого подозревают в изнасиловании двух женщин. По предварительной информации, мужчину задержали на Косой Горе, где он и надругался над двумя женщинами.
По нашей информации, Дворянчиков будет допрошен уже в ближайшее время. Мужчине 49 лет, он ранее судим по ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
Напомним, преступления были совершены 20 октября. По информации Myslo, злоумышленник оформил вызов в две квартиры и сначала надругался над одной жертвой, а через некоторое время над второй. Именно поэтому женщины (одной 37 лет, второй 33) не могли помочь друг другу и оказать преступнику сопротивление.
Следственный отдел по Привокзальному району Тулы возбудил уголовное дело по факту совершения «иных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийством» (п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ).
«В результате проведённых мероприятий сотрудниками полиции на территории Косой Горы обнаружен и задержан мужчина, разыскивавшийся по подозрению в совершении тяжких преступлений. На протяжении нескольких дней все наряды полицейских, дежуривших на улицах города, были ориентированы на розыск мужчины. Вечером в понедельник от местных жителей поступила информация о нахождении поблизости человека, похожего по описанию. Незамедлительно по указанному адресу направились сотрудники полиции. Они задержали мужчину. Подозреваемый доставлен в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
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