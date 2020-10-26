Надругался над двумя женщинами на Косой Горе: насильник задержан

Как стало известно Myslo, вечером 26 октября был наконец-то задержан Юрий Дворянчиков, которого подозревают в изнасиловании двух женщин. По предварительной информации, мужчину задержали на Косой Горе, где он и надругался над двумя женщинами.

По нашей информации, Дворянчиков будет допрошен уже в ближайшее время. Мужчине 49 лет, он ранее судим по ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).