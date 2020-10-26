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Какие улицы Тулы останутся без света 27 октября

Какие улицы Тулы останутся без света 27 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.),
  • ул. Серебровская, 89, 97,
  • пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
  • ул. Московская, 13, 30,
  • пер. Московский, 6,
  • ул. Чехова, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Тульского Рабочего Полка, 72-94 (чётн.),
  • ул. З. Космодемьянской, 2-10 (чётн.),
  • пер. Тульский, 2-12 (чётн.), 5-19 (нечётн.), 19-а,
  • ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2,
  • ул. Тульская, 2, 4, 6, 3-11, 21-33 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
  • пр-д Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5,
  • ул. Физкультурная, 18, 27,
  • Калужское шоссе, 3,
  • пр-т Ленина, 118, 118-а, 120, 120-а, 
  • ул. Лесная Опушка, 12,
  • ул. Высокая, 67-83 (нечётн.), 61, 63,
  • 3-й Бежковский пр-д, 12-20 (чётн.), 7, 9, 11,
  • 1-й Газовый пр-д, 43-55 (нечётн.),
  • 2-й Бежковский пр-д, 3-13,
  • ул. Бежковская, 42-64 (чётн.),
  • ул. Сенежская, 1, 3,
  • ул. Оружейная, 1, 3, 3-а, 7-б, 7-в, 8, 9, 9-а, 11, 
  • ул. Смидович, 6, 6-а, 6-б, 8,
  • ул. Мира, 50, 52, 52-а,
  • ул. Болдина, 60-84, 145-а, 145-б, 147-а, 147-б,
  • ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
  • ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 24-а, 18-25, 57-78,
  • ул. Кудрявцевская, 1-73 (нечётн.), 2-74 (чётн.),
  • ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.), 65,
  • ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Калинина, 15-27,
  • Орловское шоссе, 59-а, 45-59 (нечётн.), 91-97,
  • пер. Дачный, 2-12,
  • ул. Революции, 87-а,
  • ул. Новая, 2-66 (чётн.), 1-59 (нечётн.),
  • ул. Речная, 1-23,
  • ул. Вахрушева, 24, 35,
  • ул. Кирова, 31,
  • Орловское шоссе, 10-26 (чётн.),
  • ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),
  • ул. Чкалова, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Луговая, 21-28, 28-а, 28-б, 28-в, 28-г.
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