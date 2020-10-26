Какие улицы Тулы останутся без света 27 октября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.),

ул. Серебровская, 89, 97,

пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,

ул. Московская, 13, 30,

пер. Московский, 6,

ул. Чехова, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

ул. Тульского Рабочего Полка, 72-94 (чётн.),

ул. З. Космодемьянской, 2-10 (чётн.),

пер. Тульский, 2-12 (чётн.), 5-19 (нечётн.), 19-а,

ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2,

ул. Тульская, 2, 4, 6, 3-11, 21-33 (нечётн.), 18-30 (чётн.),

пр-д Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5,

ул. Физкультурная, 18, 27,

Калужское шоссе, 3,

пр-т Ленина, 118, 118-а, 120, 120-а,

ул. Лесная Опушка, 12,

ул. Высокая, 67-83 (нечётн.), 61, 63,

3-й Бежковский пр-д, 12-20 (чётн.), 7, 9, 11,

1-й Газовый пр-д, 43-55 (нечётн.),

2-й Бежковский пр-д, 3-13,

ул. Бежковская, 42-64 (чётн.),

ул. Сенежская, 1, 3,

ул. Оружейная, 1, 3, 3-а, 7-б, 7-в, 8, 9, 9-а, 11,

ул. Смидович, 6, 6-а, 6-б, 8,

ул. Мира, 50, 52, 52-а,

ул. Болдина, 60-84, 145-а, 145-б, 147-а, 147-б,

ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),

ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),

п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 24-а, 18-25, 57-78,

ул. Кудрявцевская, 1-73 (нечётн.), 2-74 (чётн.),

ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.), 65,

ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Калинина, 15-27,

Орловское шоссе, 59-а, 45-59 (нечётн.), 91-97,

пер. Дачный, 2-12,

ул. Революции, 87-а,

ул. Новая, 2-66 (чётн.), 1-59 (нечётн.),

ул. Речная, 1-23,

ул. Вахрушева, 24, 35,

ул. Кирова, 31,

Орловское шоссе, 10-26 (чётн.),

ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),

ул. Чкалова, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. Луговая, 21-28, 28-а, 28-б, 28-в, 28-г.