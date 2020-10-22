Подрезал на дороге: В Туле водитель разбил ногой стекло в иномарке автохама

Полицейские разбираются в дорожном конфликте, который произошел утром 21 октября на улице 9 Мая. Предположительно, водитель автомобиля «Форд Фокус» подрезал «Фольксваген», из-за чего последнему пришлось применить экстренное торможение.

На следующем перекрестке водитель догнал автохама, вышел из машины и стал высказывать обидчику все, что о нем думает. После этого разозленный мужчина ударил ногой по водительской двери «Форда», разбив стекло.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, потерпевший — житель Дубенского района — обратился в полицию. Второй участник конфликта, 52-летний туляк, признался в содеянном. Все детали происшествия устанавливаются.