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Подрезал на дороге: В Туле водитель разбил ногой стекло в иномарке автохама

Подрезал на дороге: В Туле водитель разбил ногой стекло в иномарке автохама

Лихача настигла мгновенная карма за опасный маневр.

Полицейские разбираются в дорожном конфликте, который произошел утром 21 октября на улице 9 Мая. Предположительно, водитель автомобиля «Форд Фокус» подрезал «Фольксваген», из-за чего последнему пришлось применить экстренное торможение.

На следующем перекрестке водитель догнал автохама, вышел из машины и стал высказывать обидчику все, что о нем думает. После этого разозленный мужчина ударил ногой по водительской двери «Форда», разбив стекло.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, потерпевший — житель Дубенского района — обратился в полицию. Второй участник конфликта, 52-летний туляк, признался в содеянном. Все детали происшествия устанавливаются.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:04 +2
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