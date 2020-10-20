Умные домофоны в домах Тулы и Новомосковска: зачем нужны и как установить

Об этом Myslo пообщался с заместителем министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Еленой Казмерчук.

В многоквартирных домах Тулы и Новомосковска в рамках регионального проекта «Умные города Тульской области» устанавливают умные домофоны. Что это за оборудование, в чем его преимущества и где оставить заявку на его установку — в нашем репортаже.

Новое поколение домофонов

Елена Казмерчук рассказала, что умные домофоны отличаются от предшественников расширенным функционалом.

Елена Казмерчук Одна из важных задач проекта «Умные города Тульской области» – объединение домофонов в единую сеть устройств, имеющую доступ к системам экстренных служб города и создание дополнительного комфорта для проживающих в многоквартирных домах. Для жителей многоквартирного дома умный домофон позволит повысить уровень безопасности, выполняя не только функции ограничения доступа посторонних лиц в подъезд жилого дома, но и информируя о чрезвычайной ситуации или об угрозе ее возникновения посредством домофонных трубок и панелей.

Важная функция умного домофона — возможность с вызывной панели связаться с ЕДДС и другими экстренными службами города. С индивидуальной трубки, установленной в квартире, житель дома может позвонить оператору диспетчерской службы. Для это необходимо всего лишь удерживать кнопку открывания двери несколько секунд.

Если в доме произошла экстренная ситуация, жителям об этом сообщат по индивидуальным трубкам. Оповещение всех квартир происходит одновременно в режиме громкой связи.

В случае аварийного отключения электроэнергии в подъезде происходит автоматическая разблокировка входной двери, а система информирования и вызова экстренных служб будет работать в штатном режиме.

Умные домофоны — дополнительный уровень безопасности

Установка домофонов или видеодомофонов решает ряд вопросов безопасности, в том числе и сохранности общедомового имущества.

- Вызывная панель может быть оборудована видеокамерой. При установке мобильного приложения для устройства можно получать вызов не только на индивидуальную трубку абонента, расположенную в квартире, но и на мобильные или стационарные устройства, имеющие доступ к сети Интернет, — говорит Елена Казмерчук.

С помощью приложения можно посмотреть, кто звонит в квартиру, открыть дверь или не пускать визитера. Это удобно, особенно если у вас нет возможности подойти к трубке: например, вы на работе или вовсе уехали в отпуск.

По словам замминистра, приложение может выручить, даже если вы забыли или потеряли ключ. А еще оно позволяет просматривать историю вызовов и открытий двери ключом. По каждому из пунктов в истории приложения можно просмотреть полученные с камеры изображения.

В некоторых случаях панели умных домофонов оборудуют считывателями с защитой от несанкционированного копирования ключей-идентификаторов. Тогда в ваш подъезд точно не сможет проникнуть посторонний человек, ведь использовать универсальный ключ у него не получится.

Как установить новый домофон. Все жильцы должны за него платить?

Решение о модернизации домофона или установке нового принимают владельцы квартир на общем собрании собственников помещений. Эту информацию должны официально зафиксировать в протоколе.

- Стоит отметить, что домофонная трубка, находящаяся в квартире, является собственностью владельца помещения (п. 1 ст. 218 ГК РФ). Затраты на обслуживание, ремонт, замену несет сам собственник (если иное не предусмотрено договором управления/обслуживания), — говорит Елена Вадимовна.

На общем собрании собственники могут принять решение о включении платы за обслуживание домофона в платежку в составе платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, согласно ст. 155 ЖК РФ.

Кроме того, владельцы квартир имеют право заключить договор напрямую с подрядной организацией и получать отдельные квитанции за обслуживание домофона. Для этого свое решение нужно оформить протоколом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- Согласно ст. 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Ст. 290 ГК РФ относит домофоны к общему имуществу собственников. Следовательно, владельцы обязаны платить за содержание домофона. В число плательщиков должны быть включены и те жильцы, которые арендуют жилье, — разъясняет Елена Казмерчук.

В соответствии со ст. 39 ЖК РФ собственник квартиры, даже не имеющий домофонной трубки, обязан оплачивать услугу домофона.

Кто определяет, сколько платить за домофон?

Это определяется договором на оказание услуг и выполнение работ подрядчиком. Как правило, именно он и устанавливает размер платы. Но этот тариф должен быть обоснован.

Чаще всего поставщик устанавливает домофон за свой счет, а размер ежемесячной платы зависит от выбора функционала и возможностей устройства.

В настоящее время ежемесячная плата для одной квартиры за техническое обслуживание домофона

составляет от 35 рублей.

Чем больше функционал, тем выше оплата. Изготовление ключа обойдется в пределах 100-150 рублей за штуку.

В случае установки видеокамер требуется расчет полной стоимости: необходимо определить потребность в количестве и местах установки, сроках хранения видеоданных и т. д.

- Возьмем в качестве примера стандартную пятиподъездную хрущевку. Исходя из числа подъездов, нужно установить пять умных домофонов и четыре видеокамеры на фасаде здания. В таком случае ежемесячная плата для одной квартиры будет составлять от 57 рублей с недельным видеоархивом, — рассказала замминистра.

Если у вас современный многоквартирный дом, то количество видеокамер увеличится. Рекомендуется устанавливать их и внутри подъездов для контроля лифтового пространства, контроля мусоросборников, пожарных лестниц и т. д.

- В МКД необходимо ориентироваться от пяти умных домофонов и 20 видеокамер, которые охватывают и придомовою территорию, и внутриподъездную. Исходя из этого ежемесячная плата для одной квартиры составит от 90 рублей.

У какого поставщика лучше заказать установку домофона?

Елена Вадимовна говорит:

- В Тульской области довольно большое количество компаний-поставщиков, предлагающих данные услуги. Их можно найти в сети Интернет. Для получения более выгодного предложения для жителей рекомендую обратиться во все компании для сравнения стоимости, исходя из потребностей в функционале.

В настоящее время существует обширный выбор моделей и типов домофонов: с обычными квартирными трубками, видеодомофоны с передачей потока на сервера оператора, видеодомофоны с видеотрубками в квартире без вывода и хранения данных, с облачным хранением, IP-домофоны, с функциями информирования, возможностью связи с экстренными службами и т. д.

Во время съемки домофона в кадр попадают лица. Это законно?

Да, законно. Как пояснила Елена Казмерчук, это попадает под действие закона о съемке в местах, открытых для свободного посещения. Придомовая территория как раз такой и является.

первые итоги

Опыт использования видеодомофонов и камер видеонаблюдения показал, что число мелких преступлений на территориях, где они были установлены, снизилось, а уровень раскрываемости правонарушений вырос.

По словам замминистра, в результате работы умных домофонов на конец 2019 года было раскрыто 15 преступлений, задержано 5 преступников и получено 3 изображения злоумышленников, по которым ведется работа по установлению личности.