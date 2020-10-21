В Узловой ребенок упал в колодец

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Сегодня, 21 октября, в Узловой произошел несчастный случай с ребенком, сообщает паблик «Узловая Не Слухи»

Десятилетняя девочка, ученица 4 класса, провалилась в колодец, расположенный с торца дома №11 по улице Квартал 50 Октября, по дороге в школу.

Со слов очевидцев, девочка видела колодец, но уступила дорогу машине, которая ехала ей навстречу, наступила на крышку люка и провалилась.

В настоящий момент известно, что у девочки диагностирован перелом бедренной кости со смещением.