новости
новости
Регистрация
В Узловой ребенок упал в колодец
соцсети

В Узловой ребенок упал в колодец

У 10-летней девочки сломана бедренная кость.

Сегодня, 21 октября, в Узловой произошел несчастный случай с ребенком, сообщает паблик «Узловая Не Слухи».
 
Десятилетняя девочка, ученица 4 класса, провалилась в колодец, расположенный с торца дома №11 по улице Квартал 50 Октября, по дороге в школу. 
 
Со слов очевидцев, девочка видела колодец, но уступила дорогу машине, которая ехала ей навстречу, наступила на крышку люка и провалилась.
 
В настоящий момент известно, что у девочки диагностирован перелом бедренной кости со смещением.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 16:06 +5
Другие статьи по темам
Прочее
УзловаяпроисшествияколодецЧП

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где получить, как пользоваться: всё о новой карте оплаты проезда в Туле «Тройка»
Где получить, как пользоваться: всё о новой карте оплаты проезда в Туле «Тройка»
В Туле улица Советская перекрыта в сторону центра из-за прорыва водопровода
В Туле улица Советская перекрыта в сторону центра из-за прорыва водопровода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.