В Туле улица Советская перекрыта в сторону центра из-за прорыва водопровода
Работники «Тулагорводоканала» заняли проезжую часть полностью.
Сегодня, 21 октября, из-за прорыва водопровода пришлось раскопать проезжую часть по улице Советской в районе пересечения с ул. Дзержинского.
Как сообщили работники «Тулагорводоканала», работы уже завершаются. В ближайшее время место разрытия отсыпят щебнем.
На момент публикации новости затруднения движения в этом месте незначительны.
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