В Туле улица Советская перекрыта в сторону центра из-за прорыва водопровода

Сегодня, 21 октября, из-за прорыва водопровода пришлось раскопать проезжую часть по улице Советской в районе пересечения с ул. Дзержинского.

Как сообщили работники «Тулагорводоканала», работы уже завершаются. В ближайшее время место разрытия отсыпят щебнем.

На момент публикации новости затруднения движения в этом месте незначительны.