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В Туле улица Советская перекрыта в сторону центра из-за прорыва водопровода

В Туле улица Советская перекрыта в сторону центра из-за прорыва водопровода

Работники «Тулагорводоканала» заняли проезжую часть полностью.

Сегодня, 21 октября, из-за прорыва водопровода пришлось раскопать проезжую часть по улице Советской в районе пересечения с ул. Дзержинского.

Как сообщили работники «Тулагорводоканала», работы уже завершаются. В ближайшее время место разрытия отсыпят щебнем.

На момент публикации новости затруднения движения в этом месте незначительны.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:45 +2
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