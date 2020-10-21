Где получить, как пользоваться: всё о новой карте оплаты проезда в Туле «Тройка»

Об этом 20 октября заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

В начале октября успешно завершилось тестирование системы оплаты проезда с использованием транспортной карты «Тройка» и все готово к ее полномасштабному запуску.

Министр напомнил, что в своем Послании в 2019 году Губернатор Алексей Дюмин поручил проработать в регионе внедрение комплексной системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Картой «Тройка» можно будет оплатить проезд в Тульской области и в Москве (вне зависимости, где она была приобретена);

На территории Тульской области карта «Тройка» будет действовать по всем маршрутам перевозок по регулируемым тарифам (это 64 маршрута в Туле и 267 маршрутов по Тульской области);

Ведется работа по подключению коммерческих маршрутов.

На транспортную карту «Тройку» можно будет записать билет на проезд в железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, в том числе на электричку Тула-Москва.

Стоимость разового проезда по «Тройке» в Туле — в рамках утверждённого тарифа составит 15 руб.;

В пригородном и междугородном сообщении — 2,30 руб. за 1 км. пути;

Стоимость абонемента на проезд в городском транспорте на месяц составит 1500 рублей с неограниченным количеством поездок.

Сама карта «Тройка» будет стоить 50 рублей. Ее можно будет купить:

в кассах АО «ОЕИРЦ»;

в кассах 6 автовокзалов и автостанций Тулы и Тульской области;

в железнодорожных кассах АО «Центральная ППК»;

в торговом (вендинговом) автомате, расположенном на автовокзале Тулы по адресу: пр. Ленина, 94 (также можно приобрести браслеты, кольца, жетоны с функционалом карты «Тройка»).

С 29 октября по 5 ноября карту можно будет получить бесплатно в центрах обслуживания населения АО «ОЕИРЦ». «Тройку» также будут распространять волонтеры в общественных местах

Баланс карты можно пополнить:

через устройства самообслуживания — банкоматы Сбербанка;

в кассах АО «Центральная ППК»;

через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»;

через мобильное приложение «Метро Москвы». Услуга доступна владельцам гаджетов на базе операционной системы Android с поддержкой технологии NFC.

Для всех держателей карты «Тройка» будет доступна программа лояльности «Город», которая также действует в столице — это система накопления баллов от пополнения билета «кошелек» для разовых поездок (на сумму единовременного пополнения от 250 руб. начисляется 3% бонусов, 1 бонус = 1 руб.).

Туляки смогут накапливать и использовать бонусы более чем у 450 партнеров программы, в том числе в Спортмастер, Леруа Мерлен, Burger King, ВкусВилл, Kari (показывайте карту «Тройка» на кассе у партнеров программы или переходите на сайт из мобильного приложения «Город»).

С полным списком компаний-партнеров программы лояльности «Город» можно ознакомиться на сайте и в мобильном приложении «Город — Программа лояльности карты Тройка».

На новую билетную систему будут переведены льготные проездные билеты:

социальная транспортная карта, которая выдается бесплатно первично и в обмен на льготную карту старого образца (в случае утери, поломки социальной транспортной карты стоимость новой карты составит 100 руб.);

бесконтактная банковская карта платёжной системы «Мир», которая выдается бесплатно в любом банке (в случае записи льготного проездного билета на банковскую карту платежной системы «Мир» сохраняется возможность оплаты поездок с банковского счета карты).

Если у жителя имеется социальная транспортная карта старого образца, ее необходимо заменить в центрах обслуживания населения АО «ОЕИРЦ», предоставив следующие документы: справку о праве на льготу, паспорт и СНИЛС (для граждан младше 14 лет и школьников — достаточно справки и СНИЛС).

Пополнить льготный проездной билет можно с 15 числа текущего месяца по 5 число последующего:

через устройства самообслуживания — банкоматы Сбербанка;

через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»;

подключить услугу «Автоплатеж».

После оплаты льготного проездного билета месячный абонемент будет активироваться автоматически.

Теперь гражданам не нужно будет каждый месяц посещать центры обслуживания населения АО «ОЕИРЦ» для продления льготного проездного билета.