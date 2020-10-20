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Жительница Ефремова пыталась подкупить мужчину, которого похитил ее сын

Жительница Ефремова пыталась подкупить мужчину, которого похитил ее сын

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

В Ефремове 43-летняя женщина подозревается в подкупе свидетеля, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Судом установлено, что в ноябре прошлого года 27-летний сын обвиняемой жестоко избил бейсбольной битой мужчину. Он хотел, чтобы тот отдал 5 тысяч рублей за якобы поврежденный автомобиль.

Нанеся ему множество повреждений, обвиняемый попросил приятеля перетащить потерпевшего в гараж. Уже в гараже он заявил мужчине, что выпустит его только за 20 тысяч рублей. Потерпевший предлагал обвиняемому музыкальный центр, но тот настаивал на деньгах и держал его взаперти до приезда полиции.

Решением суда 27-летнему мужчине было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

В ходе следствия мать обвиняемого решила подкупить потерпевшего и свидетельницу: предложила им 60 тысяч рублей и даже успела передать часть средств, после чего была арестована.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, и закрепление доказательственной базы.

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:35 +5
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