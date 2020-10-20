Что может управляющая компания?

Хорошая УК – главный помощник собственников в решении всех важных вопросов.

Собрали для вас ответы на шесть важных вопросов о работе коммунальщиков.

УК должна быть главным помощником собственников. Но многие по-прежнему не знают всех возможностей и обязанностей УК.

О том, как сделать двор и дом максимально уютным и удобным, рассказывает Роман Лазарев, генеральный директор управляющей компании «Подъем», которая стабильно занимает место в зеленой зоне рейтинга УК.

– Как часто должны чистить мусоропроводы? И как заставить УК соблюдать установленные нормы?

– Профилактический осмотр мусоропроводов должен осуществляться работниками управляющей компании 2 раза в месяц. Удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер, мойка сменных мусоросборников осуществляются ежедневно.

Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов должна проводиться 1 раз в неделю. Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода, уборка бункеров, очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода и мусоросборников должны выполняться 1 раз в месяц. Устранение засора осуществляется по мере необходимости.

Если УК эти работы не выполняет, собственники могут направить им­ претензию, а также жалобу на неисполнение УК обязательств по договору управления в Государственную жилищную инспекцию Тульской области и Управление Роспотребнадзора Тульской области.

Мойка мусорных контейнеров (баков) проводится региональным оператором по вывозу и утилизации ТБО по заявкам в теплое время года 1 раз в 10 дней.

Буква закона. Постановление Госстроя РФ от 27-09-2003 №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилого фонда».

Буква закона. Пп. 2.2.4 СанПиН N 42-128-46-90-88.

– Как сделать двор уютным: поставить детскую площадку с качелями и горками, песочницу и теннисный стол, обновить лавочки?

– Решение о благоустройстве придомовой территории принимают собственники МКД. Для этого необходимо провести общее собрание, принять решение, какое оборудование вы хотите видеть во дворе, и определиться с источником финансирования.

Один из самых удобных для собственников вариантов – участие в программах по благоустройству придомовых территорий, например, программа «Формирование современной городской среды».

Для участия МКД в таких программах необходимо:

Определить перечень работ по благоустройству.

Определить размер участия жителей в оплате работ по благоустройству.

Определить вид трудового участия жителей в программе благоустройства.

Вынести на обсуждение общего собрания собственников помещений вопросы об участии МКД в программе благоустройства.

Провести собрание.

Подать заявление и документы общего собрания в администрацию района.

Буква закона. Ст. 44 Жилищного кодекса РФ.



– У нас в доме некрасивый подъезд. Хотим сделать его по-европейски стильным, светлым и модным. Как нанять дизайнера и нормального подрядчика с помощью УК?

– Указанные работы не входят в минимальный перечень работ и услуг, поэтому для их проведения необходимо голосование собственников помещений и их решение об источнике финансирования. Управляющая организация может помочь в выборе дизайнера и подрядчика, запросив ценовые предложения разных организаций и представив их собственникам для выбора.

Если вы решили преобразить подъезд, то действовать нужно в следующем порядке:

Самостоятельно или с помощью УК заняться подбором подрядной организации по подготовке проектно-сметной документации по текущему ремонту подъездов и непосредственно ремонтной организации. Провести общее собрание собственников помещений МКД о проведении текущего ремонта подъездов с привлечением дизайнерской организации с вынесением на обсуждение вопросов об утверждении сметы на подготовку проектно-сметной документации и сами ремонтные работы. Предоставить в УК протокол собрания со всеми приложениями.

Буква закона. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

– Как вернуть в общее имущество колясочную, если управляющая компания использует ее для своих нужд. Если запись в ЕГРН нарушает права собственников, ее можно оспорить в суде?

–Это непростой вопрос. Нужно смотреть, каким было назначение помещения на момент продажи недвижимости.

Если изначально колясочная была общедомовым имуществом, ее можно вернуть. С 2019 года в России созданы комиссии по возвращению общего имущества собственникам из чужого владения во внесудебном порядке. Однако в нашем регионе ее пока нет.

То есть у нас в регионе единственный вариант для жителей дома вернуть колясочную – это обратиться в суд к собственнику колясочной с иском о признании его права отсутствующим. Установлено, что на требования собственника об устранении нарушений его права исковая давность не распространяется.

Но здесь есть исключения. Если колясочная была приватизирована до вступления в действие Жилищного кодекса РФ в 2005 году, то вернуть ее не получится. Так как до этого момента колясочные были муниципальным имуществом. Общедомовой собственностью они стали считаться уже после 2005 года.

Буква закона. Ст. 36 Жилищного кодекса РФ и п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждено Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491.

Буква закона. Абз. 4 п. 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

Буква закона. Абз. 5 ст. 208 Гражданского кодекса РФ.

– Придомовая территория не поставлена на кадастровый учет. Могут ли собственники поручить этот вопрос УК?

– Работы по формированию земельных участков под многоквартирными домами, в том числе определение местоположения границ участка, подготовка и утверждение проекта межевания, подготовка документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета, а также подача в орган регистрации прав заявления проводятся органом государственной власти либо органом местного самоуправления по собственной инициативе (в соответствии с графиком), или в связи с поступлением заявления любого собственника помещения в многоквартирном доме об образовании земельного участка под многоквартирным домом.

Управляющая организация вправе подать заявление от имени собственников помещений в многоквартирном доме в орган местного самоуправления при наличии делегирования собственниками таких прав управляющей организации на основании общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Буква закона. Приказ Минстроя России от 07.03.2019 №153/пр.

– Хотим видеокамеры по дворе и «умные домофоны» (по программе «Умный город»). Чем может помочь УК?

– Для начала собственникам нужно обратиться в администрацию района и узнать условия программ. Затем УК может помочь в подготовке необходимых документов, в том числе для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с целью принятия решения об установке видеонаблюдения на территории многоквартирного дома и «умных домофонов».

Собственникам нужно:

Определить необходимое количество видеокамер для осуществления видеонаблюдения.

Определить место и срок хранения информации, полученной с использованием камер видеонаблюдения.

Определить ответственное лицо или круг лиц, которым предоставят право доступа к видеоинформации.

При необходимости участия жителей в программе определить размер софинансирования.

Тщательно изучить договор на установку видеодомофонов, в частности, об изменении стоимости арендной платы за их использование.

Провести общее собрание собственников помещений об участии МКД в программе «Умный город», набрать 2/3 голосов собственников помещений с вынесением на согласование условий договора арендной платы за использование средств видеонаблюдения.

Передать все документы собрания и заявление на участие в программе в администрацию района.

Генеральный директор управляющей компании «Подъем» Роман Лазарев готов оказать бесплатную консультацию всем желающим. Звоните по тел. 8-915-786-99-92.

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