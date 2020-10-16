Жуткое ДТП под Кимовском: «несоциальное» такси, водители-рабы и смертельная встречка

Диспетчерская в пятиэтажке

22-летнего Сашу Бохолдина подхоронили к дедушке. Тот в свое время оставил ему в наследство гараж, и, собственно, привил любовь к машинам. Парень вырос рукастым, и, кроме основной работы, открыл свое дело: разумеется, связанное с авторемонтом.

- Он всегда за рулем был, — вспоминают друзья Саши. — Мы его позвали как-то на завод. Там и перспективы и зарплата стабильная. Так он прошел медкомиссию, но на работу не вышел. Устроился в такси. Оно как раз только начинало раскручиваться в нашем городе…

Устроившись в «Социальное такси» (от социального в нем было только название) в середине сентября, Саша постепенно втянулся в довольно сложный ритм: одни водители работали около 30−35 часов подряд, другие — еще больше. Руководство фирмы только поощряло переработки и даже подталкивало к ним таксистов. Мол, хотите заработать, надо как следует потрудиться.

- У них офиса-то, по сути, не было — сняли для диспетчерской пристройку к пятиэтажке, в которой раньше швеи обитали, — продолжают рассказывать товарищи Александра, пока гроб с телом их друга заносят в храм на отпевание. — Вот они парковались либо там, либо на территории завода «Бокатуев бетон». Почему там? Так Иван Бокатуев и владеет «Социальным такси». Вместе с другом своим каким-то…

Демпинг = трагедия

«Каким-то другом» Бокатуева оказался некий Владимир Грошев — 52-летний бывший прораб. Когда мужчины решили набрать 6 стареньких автомобилей Daewoo Nexia и стать перевозчиками, неизвестно. «Картотека» не содержит данных о деятельности Грошева. А вот Бокатуев, как мы писали ранее , является директором двух ООО: «Бокатуев Бетон» и «Стройотделгарант».

- Они вышли на рынок и решили выделиться не только названием, но и ценами, — рассказывает наш источник. — Если в среднем поездка по Кимовску стоит около 90−100 рублей, то в «Социальном такси» брали с людей 60−70 рублей. Рекламу они давали исключительно в местных газетах. Видимо, рассчитывали на пожилое поколение, которое явно предпочтет маршрутке такси, учитывая, что разница в деньгах не такая большая. А теперь представьте, сколько должны пахать таксисты, чтобы заработать хоть что-то? По сути, они стали рабами руководства…

Так и получилось, что 14 октября Саша Бохолдин находился на смене вторые сутки. Чтобы заработать. Взял заказ от двух женщин, опоздавших на автобус до Львово, отправлявшийся в 12.00.

59-летняя Ольга Ивановна возвращалась из Кимовска от нотариуса. В городе встретила знакомую, вместе с которой и решила воспользоваться «Социальным такси».

- Она у нас вообще-то не любительница «шиковать», — говорит родственница Ольги Ивановны. — Может, устала сильно и не хотела долго ждать следующий автобус. Цены в «Социальном» и так демократичные, а на двоих — так вообще копейки…

Депутатское молчание

- Это ведь не первая авария у «Социального такси», — продолжает наш источник. — В сентябре их машина с «Газелью» столкнулась в городе. Daewoo бампер смяло, но тогда без пострадавших обошлось. Кстати, могу сказать, что их водители не проходили ежедневный медосмотр, да и по лицензиям не все в порядке было. Надеюсь, что прокуратура и следователи обратят на эти детали самое пристальное внимание…

Отметим, что после того, как началась проверка перевозчиков (ООО «Прометей», которому принадлежит маршрутка, и Ивана Бокатуева), в социальных сетях начали появляться посты о том, что Бокатуев — «стал директором такси по доброте» и на него «льют грязь, забывая, о его добрых делах». Правда, какие именно добрые дела, анонимные авторы умалчивают.

Отмалчивается и сам Иван Викторович: дозвонившись до него с третьей попытки, мы услышали мужской голос, заявивший, что «Бокатуев отошел». После чего мобильный телефон отключили. Супруга же Ивана, депутат Тульской областной Думы 7-го созыва Марина Белькова, ранее сообщившая , что понятия не имеет о «Социальном такси», просто не отвечает на телефонные звонки…

фото из соцсетей

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