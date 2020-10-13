В Туле хозяйка Toyota «повесила» свою дверь на бампер КамАЗа

Опять ДТП. Опять на Льва Толстого/Тимирязева.

12 октября в районе пересечения улиц Льва Толстого и Тимирязева в Туле произошло ДТП с участием КамАЗа и двух легковушек, сообщает корреспондент Myslo.

По предварительной информации, КамАЗ ехал по улице Льва Толстого, а легковой автомобиль Toyota Corolla следовал по улице Тимирязева и не пропустил КамАЗ. После столкновения легковушка также столкнулась с Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении.

Отметим, что после удара дверь «Тойоты» повисла на бампере КамАЗа.

В результате аварии никто не пострадал.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.