новости
новости
Регистрация
В Туле хозяйка Toyota «повесила» свою дверь на бампер КамАЗа

В Туле хозяйка Toyota «повесила» свою дверь на бампер КамАЗа

Опять ДТП. Опять на Льва Толстого/Тимирязева.

12 октября в районе пересечения улиц Льва Толстого и Тимирязева в Туле произошло ДТП с участием КамАЗа и двух легковушек, сообщает корреспондент Myslo.
 
По предварительной информации, КамАЗ ехал по улице Льва Толстого, а легковой автомобиль Toyota Corolla следовал по улице Тимирязева и не пропустил КамАЗ. После столкновения легковушка также столкнулась с Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении. 
 
Отметим, что после удара дверь «Тойоты» повисла на бампере КамАЗа. 
 
В результате аварии никто не пострадал.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 
 
Галерея
Камаз/Тойота 13 10 2020, Фото: 1
Камаз/Тойота 13 10 2020, Фото: 2
Камаз/Тойота 13 10 2020, Фото: 3
Камаз/Тойота 13 10 2020, Фото: 4
Камаз/Тойота 13 10 2020, Фото: 5
Камаз/Тойота 13 10 2020, Фото: 6
Камаз/Тойота 13 10 2020, Фото: 7
Камаз/Тойота 13 10 2020, Фото: 8
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:52 +9
Другие статьи по темам
Прочее
ДТПаварияулица Льва Толстогопроисшествия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вырвали с корнем: в центре Тулы исчезли два храма
Вырвали с корнем: в центре Тулы исчезли два храма
Остался один день до спектакля «Соседи, или Хочу на Сейшелы»: успей купить билеты со скидкой 50%
Остался один день до спектакля «Соседи, или Хочу на Сейшелы»: успей купить билеты со скидкой 50%
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.