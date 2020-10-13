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Спектакль «Соседи, или Хочу на Сейшелы» уже сегодня: успей купить билеты со скидкой 50%

Спектакль «Соседи, или Хочу на Сейшелы» уже сегодня: успей купить билеты со скидкой 50%

В Городском концертном зале покажут народную комедию «Соседи, или Хочу на Сейшелы». Начало в 19.00.

Сегодня последняя возможность приобрести билеты со скидкой 50%.

Спектакль добрый, смешной, трогательный, как фильм «Любовь и голуби» и телесериал «Сваты».

Этот спектакль про нас с вами. Герои спектакля — жители российской глубинки, и добрые соседи, и соперники, живущие рядом. Все у всех на виду.

История спектакля разворачивается вокруг деревенского изобретателя Диогена, который вынашивает планы своих дивных проектов и волей случая получает возможность воплотить их в жизнь.

И вот появляется единственная в мире ППМ… А что это — вы узнаете, посмотрев спектакль. На презентации была вся деревня! Вот шуму-то было!

Продолжительность спектакля: 2 часа с одним антрактом.

Старая цена/новая цена

900 р.450 р.

1000 р. / 500 р.

1200 р.600 р.

1400 р. / 700 р.

1500 р. 750 р.

1700 р. / 850 р.

1900 р/ 950 р.

2100 р. / 1050 р.

2300 р1150 р.

 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 12:51 +1
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