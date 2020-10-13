новости
новости
Регистрация
Вырвали с корнем: в центре Тулы исчезли два храма

Вырвали с корнем: в центре Тулы исчезли два храма

Неизвестные вандалы испортили скульптурную композицию «Исторический центр Тулы».

О происшествии рассказал пользователь Myslo Palivac.

– Прогуливался как-то по Советской. Подошел к скульптурной композиции «Исторический центр города», стою, рассматриваю. Понимаю, что что-то не то. Не хватает Покровского храма, который буквально сегодня открыли после реставрации в рамках подготовки к 500-летию кремля. Потом смотрю, не хватает Спасской церкви (стояла на Советской перед «белым домом»). Церкви исчезли! Кто-то просто выдрал их с корнем.

Журналисты Myslo побывали на месте событий. Действительно, в композиции не хватает макетов №11 и 24. Это Спасский и Покровский храмы.

В УМВД по Тульской области Myslo сообщили, что выяснят все обстоятельства случившегося.

 

Композиция появилась на улице Советской в апреле 2016 года. Бронзовая «карта достопримечательностей» представляет собой вид на центр Тулы 1913 года. Здесь изображены значимые здания того времени: Тульский кремль, Успенский собор с колокольней, храмы и т. д. – всего более 30 зданий, все подписаны. Самое высокое здание на скульптуре – колокольня, высота ее составляет 27 см. Проект выполнен на спонсорские средства.

 

 
 
 
Галерея
Вырвали с корнем: В центре Тулы исчезли два храма, Фото: 1
Вырвали с корнем: В центре Тулы исчезли два храма, Фото: 2
Вырвали с корнем: В центре Тулы исчезли два храма, Фото: 3
Вырвали с корнем: В центре Тулы исчезли два храма, Фото: 4
Вырвали с корнем: В центре Тулы исчезли два храма, Фото: 5
Вырвали с корнем: В центре Тулы исчезли два храма, Фото: 6
Вырвали с корнем: В центре Тулы исчезли два храма, Фото: 7
Вырвали с корнем: В центре Тулы исчезли два храма, Фото: 8
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:56 +5
Другие статьи по темам
Событие
храмыпамятник
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тест: Куда ведет дверь?
Тест: Куда ведет дверь?
В Туле хозяйка Toyota «повесила» свою дверь на бампер КамАЗа
В Туле хозяйка Toyota «повесила» свою дверь на бампер КамАЗа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.