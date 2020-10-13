Вырвали с корнем: в центре Тулы исчезли два храма

О происшествии рассказал пользователь Myslo Palivac.

– Прогуливался как-то по Советской. Подошел к скульптурной композиции «Исторический центр города», стою, рассматриваю. Понимаю, что что-то не то. Не хватает Покровского храма, который буквально сегодня открыли после реставрации в рамках подготовки к 500-летию кремля. Потом смотрю, не хватает Спасской церкви (стояла на Советской перед «белым домом»). Церкви исчезли! Кто-то просто выдрал их с корнем.

Журналисты Myslo побывали на месте событий. Действительно, в композиции не хватает макетов №11 и 24. Это Спасский и Покровский храмы.

В УМВД по Тульской области Myslo сообщили, что выяснят все обстоятельства случившегося.

Композиция появилась на улице Советской в апреле 2016 года. Бронзовая «карта достопримечательностей» представляет собой вид на центр Тулы 1913 года. Здесь изображены значимые здания того времени: Тульский кремль, Успенский собор с колокольней, храмы и т. д. – всего более 30 зданий, все подписаны. Самое высокое здание на скульптуре – колокольня, высота ее составляет 27 см. Проект выполнен на спонсорские средства.