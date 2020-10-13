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В Тульской области пропал 12-летний мальчик

В Тульской области пропал 12-летний мальчик

К поиску ребенка подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В селе Дедилово Киреевского района пропал 12-летний Наиль Насымбаев. О местонахождении мальчика ничего неизвестно с 9 октября.

По информации Myslo, ребенок уже сбегал из дома.

Приметы пропавшего: смуглый, азиатская внешность, рост 155 см, нормального телосложения, волосы короткие черные, глаза карие.

Одежда: черная олимпийка на молнии, темно-синяя водолазка, спортивные штаны красного цвета, синие кроссовки.

Знаете, где находится Наиль Насымбаев? Сообщайте по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, 102, 02.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:24 +1
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