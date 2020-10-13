В Тульской области пропал 12-летний мальчик
К поиску ребенка подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В селе Дедилово Киреевского района пропал 12-летний Наиль Насымбаев. О местонахождении мальчика ничего неизвестно с 9 октября.
По информации Myslo, ребенок уже сбегал из дома.
Приметы пропавшего: смуглый, азиатская внешность, рост 155 см, нормального телосложения, волосы короткие черные, глаза карие.
Одежда: черная олимпийка на молнии, темно-синяя водолазка, спортивные штаны красного цвета, синие кроссовки.
Знаете, где находится Наиль Насымбаев? Сообщайте по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, 102, 02.
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